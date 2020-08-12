ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط تحذر من استمرار "جريمة إغلاق الموانئ النفطية"

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن استمرار إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية هو السبب في انقطاع الكهرباء وزيادة طرح الأحمال في المنطقة الشرقية من البلاد.

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وفي بيان أصدرته اليوم الأربعاء، جددت المؤسسة الوطنية للنفط تحذيرها من "قرب توقف إمدادات الغاز الطبيعي الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي".

وأوضحت المؤسسة "أنه وبسبب إغلاق الموانئ النفطية في خليج سرت قسريا بشكل غير قانوني فستمتلئ الخزانات المخصصة للمكثفات المنتجة مع الغاز الطبيعي المصاحب".

وذكر البيان أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تقوم بإنتاج الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج المكثفات النفطية من حقول الشركة في المنطقة الشرقية، ولكن تسبب إقفال الموانئ النفطية بتوقف إنتاج حقول الفارغ وأبو الطفل وحقل 103، مما أدى إلى انخفاض تزويدات الشركة لمحطات كهرباء شمال بنغازي والزويتينة من 250 مليون قدم مكعب يوميا قبل الإقفال ليصبح بـ 160 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا حاليا، ومن المتوقع توقفه تماما يوم السبت المقبل.

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وكشفت المؤسسة أنها تعاني من صعوبات مالية شديدة بسبب استنزاف الميزانية المخصصة لاستيراد المحروقات خلال الأشهر الماضية لسد العجز الناتج عن توقف إنتاج الغاز والمصافي المحلية بسبب الإقفال القسري للموانئ والحقول، لكنها "تبذل جهودا حثيثة وتسعى بقدر استطاعتها لتأمين المحروقات على المستوى الوطني وفق الإمكانيات المتاحة لها".

كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن "مغلقي الموانئ النفطية هم المسؤولون حصريا عن انقطاع الكهرباء وزيادة طرح الأحمال في المنطقة الشرقية خلال الأيام القادمة"، وأن "حملات التضليل الإعلامي لإلقاء اللوم على أي جهات أخرى أو اختلاق الأعذار والأكاذيب لإخفاء هذه الحقيقة لن تجدي نفعا".

وختم البيان بالقول إن "جريمة إغلاق الموانئ النفطية لتنفيذ أجندات خارجية أصبحت اليوم السبب في معاناة المواطنين من خلال زيادة انقطاعات الكهرباء والخسائر المالية للدولة والآثار الاقتصادية على الوطن".

ناصر حاتم

المصدر: RT