قائد الجيش الباكستاني يزور السعودية سعيا لتحسين العلاقات

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن قائد الجيش الباكستاني سيزور السعودية بعد أيام سعيا لتهدئة توتر دبلوماسي بشأن إقليم كشمير في وقت أصبح فيه الدعم المالي لإسلام اباد على المحك.

وتمتاز العلاقات بين الدولتين عادة بالقوة، وفي 2018 منحت السعودية قرضا قيمته 3 مليارات دولار لباكستان وتسهيلات إئتمانية للنفط بقيمة 3.2 مليار دولار لمساعدتها في تجاوز أزمة ميزان المدفوعات.

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وقال مسؤولون عسكريون بارزون لـ"رويترز"، إن الرياض مستاءة من انتقادات باكستان لرد فعل السعودية الذي وصفته بالفاتر بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، مما دفع الجنرال قمر جاويد باجوا لترتيب زيارة يوم الأحد، لإعادة بناء الجسور بين البلدين.

وصرح المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجر جنرال بابار افتخار، "نعم سيسافر"، لكنه وصف الزيارة بأنها مخططة سلفا و"هدفها الأساسي الشؤون العسكرية".

وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، قد قال لوسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي بعد إحجام منظمة التعاون الإسلامي، التي تقودها السعودية، عن عقد اجتماع رفيع المستوى بشأن كشمير، "إذا لم يتمكنوا من عقده فسأكون ملزما بالطلب من رئيس الوزراء عمران خان، الدعوة لاجتماع للدول الإسلامية التي لديها استعداد للوقوف معنا في قضية كشمير ودعم الكشميريين المقموعين".

وجددت تصريحات قرشي غضب الرياض من مواقف باكستانية سابقة تتعلق بمنظمة التعاون الإسلامي، وفقا لما قاله أحد المسؤولين العسكريين الباكستانيين ومستشار حكومي.

وأفاد مسؤول في وزارة المالية الباكستانية لـ"رويترز" "العام الأول من التسهيلات الائتمانية النفطية انتهى في التاسع من يوليو 2020.. طلبنا المتعلق بتمديد الترتيب ولا يزال محل بحث لدى الجانب السعودي".

جدير بالذكر أن نحو ربع العمالة الوافدة في السعودية، وقوامها نحو عشرة ملايين، من باكستان.

المصدر: رويترز