لطفي بوشناق: سأغني أمام بوتين في الكرملين

قال الفنان التونسي لطفي بوشناق، يوم الثلاثاء، إنه سيقدم في روسيا حفلا، في شهر سبتمبر القادم.

وصرح الفنان التونسي خلال استضافته ببرنامج "كورنيش" على إذاعة "موزاييك أف أم" بأن الحفل سيقدمه أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة مرور 75 سنة على الحرب العالمية.

وتعهد الرئيس فلاديمير بوتين، بأن يتم في وقت لاحق الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، على نطاق واسع وبشكل لائق.

وقال بوتين يوم 9 مايو بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية: "نحن حتما بدون شك، سنحتفل كالعادة بشكل واسع ومهيب بهذا اليوبيل، وسنقوم بذلك بشكل لائق كما يفرض علينا واجبنا أمام الذين عانوا وصمدوا وحققوا النصر".

واضطرت روسيا هذا العام إلى تأجيل العرض العسكري في الساحة الحمراء نتيجة الأوضاع الصحية التي تشهدها البلاد في ظل جائحة كورونا.

المصدر: RT + "موزاييك أف أم"