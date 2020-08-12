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"الجيش الليبي": هناك عمليات لنقل الإرهابيين من الصومال إلى مصراتة بدعم قطري

أخبار العالم العربي

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الناطق باسم "الديش الوطني الليبي" اللاء أحمد المسماري
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قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم "الجيش الليبي" (التابع لخليفة حفتر)، إن "هناك عمليات نقل لإرهابيين من معسكرات في الصومال إلى مصراتة بدعم وتمويل قطري".

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "اتخذنا كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي تطور شرق مصراتة".

وشدد الناطق باسم قيادة "الجيش الليبي" على أن "تركيا ما زالت تنقل العتاد العسكري إلى المنطقة الغربية التى تسيطر عليها حكومة الوفاق".

وأكد المسؤول العسكري عزم قيادة قوات حفتر وضع المعلومات حول الدعم المقدم لـ "الإرهابيين" و"التمويل القطري" لهم أمام المجتمع الدولى.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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