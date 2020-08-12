شاهد.. شخص بزي مدني يطلق الرصاص الحي على محتجين في لبنان

نشرت الصحفية اللبنانية لونا صفوان، يوم الأربعاء، مقطع في فيديو على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" (موثقة بعلامة زرقاء)، يظهر لحظة إطلاق شخص الرصاص تجاه محتجين في العاصمة بيروت.

وقالت الإعلامية لونا صفوان معلقة على مقطع الفيديو: "تظهر المزيد من اللقطات اليومية لأشخاص يرتدون ملابس مدنية يطلقون الرصاص الحقيقي خلال احتجاجات لبنان لتفريق المتظاهرين".

وأضافت: "شهدنا عدة إصابات خلال احتجاجات نهاية الأسبوع في بيروت.. هؤلاء هم أعضاء أمنيون في البرلمان"، في إشارة منها إلى الأشخاص الذين صورتهم عدسات الكاميرا.

More footage emerging daily of people in civilian clothes shooting real bullets during the #Lebanonprotests to disperse protestors. We witnessed several injuries during the weekend protests in #Beirut - these are security members of the parliament.



pic.twitter.com/4BuPWFk43J — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) August 12, 2020

وشهد لبنان موجة مظاهرات معارضة رافقتها أعمال شغب واشتباكات عنيفة في العاصمة بيروت، حيث تعرضت مقرات بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية في العاصمة للاقتحام على أيدي حشود من المحتجين الغاضبين.

ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها وسقط ما لا يقل عن 160 شخصا قتلى فيما أصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار.

المصدر: RT + وكالات