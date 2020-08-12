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شاهد.. شخص بزي مدني يطلق الرصاص الحي على محتجين في لبنان

أخبار العالم العربي

شاهد.. شخص بزي مدني يطلق الرصاص الحي على محتجين في لبنان
RT
شاهد.. شخص بزي مدني يطلق الرصاص الحي على المحتجين في لبنان
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نشرت الصحفية اللبنانية لونا صفوان، يوم الأربعاء، مقطع في فيديو على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" (موثقة بعلامة زرقاء)، يظهر لحظة إطلاق شخص الرصاص تجاه محتجين في العاصمة بيروت.

وقالت الإعلامية لونا صفوان معلقة على مقطع الفيديو: "تظهر المزيد من اللقطات اليومية لأشخاص يرتدون ملابس مدنية يطلقون الرصاص الحقيقي خلال احتجاجات لبنان لتفريق المتظاهرين".

وأضافت: "شهدنا عدة إصابات خلال احتجاجات نهاية الأسبوع في بيروت.. هؤلاء هم أعضاء أمنيون في البرلمان"، في إشارة منها إلى الأشخاص الذين صورتهم عدسات الكاميرا.

وشهد لبنان موجة مظاهرات معارضة رافقتها أعمال شغب واشتباكات عنيفة في العاصمة بيروت، حيث تعرضت مقرات بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية في العاصمة للاقتحام على أيدي حشود من المحتجين الغاضبين.

ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها وسقط ما لا يقل عن 160 شخصا قتلى فيما أصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار.

المصدر: RT + وكالات

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