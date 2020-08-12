مصادر: طيران حفتر يقصف "أهدافا معادية" جنوب شرقي مصراتة

أوردت وكالة الأنباء الليبية أن الطيران الحربي التابع للمشير خليفة حفتر، المناهض لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) ضرب "أهدافا معادية" جنوب شرق مدينة مصراتة.

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ونقلت الوكالة عن مصادر متطابقة أن الغارة كانت جنوبي منطقة أبوقرين، على الطريق المؤدي إلى بلدة أبونجيم في بلدية الجفرة، مؤكدة أن السكان المحليين سمعوا صوت انفجارات شديدة من جهة بلدة وادي بي.

وأضافت المصادر أن سلاح الجو التابع لقوات حفتر قصف "أرتالا مسلحة يستقلها عدد من المرتزقة والعناصر الإرهابية التابعة لمليشيات حكومة الوفاق في منطقة وادي بي غربي مدينة سرت".

وقالت مصادر ليبية إن المجموعة التي تدعمها "المرتزقة الأتراك"، كانت تحاول التسلل للمدينة، حيث قام الطيران بقصفها مما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وجاءت عملية القصف بعد يوم من إعلان "الجيش الوطني الليبي" التابع لحفتر عن استهداف قواته البحرية قاربا انتهك المنطقة العسكرية المحظورة قبل سواحل سرت

المصدر: وكالة الأنباء الليبية