الإمارات‬ لمجلس الأمن: لدى تركيا‬ سجل حافل بالتدخلات في دول الشرق الأوسط

أعربت الإمارات في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، عن رفضها تشكيك ⁧‫تركيا‬⁩ في جهودها لدعم الأمن والسلام في ⁧‫ليبيا.

وقالت ⁧‫الإمارات في الرسالة إن "تركيا‬⁩ لديها سجل حافل بالتدخلات في دول الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن التدخلات التركية في شؤون دول المنطقة مثيرة للقلق البالغ، بحسب صحيفة "العين" الإماراتية.

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وفي وقت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية العراقية سفير تركيا في بغداد، فاتح يلدز، على خلفية ما وصفته بـ"الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي" ومنها القصف الأخير بطائرة مسيرة والذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان، الذي أسفر عن مقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي.

وحملت المذكرة، التي سلمها وكيل الوزارة السفير عبد الكريم هاشم إلى السفير التركي، حكومة أنقرة مسؤولية هذا الاعتداء، كما طالبت الجانب التركي بتوضيح ملابساته ومحاسبة مرتكبيه المعتدين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان يوم الثلاثاء، أن ما قامت به تركيا عمل عدائي، وانتهاك لسيادة وحرمة البلاد.

وشددت الوزارة في المذكرة على ضرورة أن تباشر الحكومة التركية بإيقاف القصف، وسحب قواتها من الأراضي العراقية كافة، التي استهدفت ولأول مرة قادة عسكريين عراقيين كانوا في مهمة لضبط الأمن في الشريط الحدودي بين البلدين.

المصدر: وكالات