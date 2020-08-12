"الصحة العالمية" تطلق مناشدة لجمع 76 مليون دولار للبنان

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ناشدت المجتمع الدولي لجمع 76 مليون دولار لصالح لبنان المتضرر بالانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

وجرى هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده مسؤولون من المنظمة عبر الإنترنت اليوم الأربعاء.

وقال المسؤولون إن الانفجار تسبب بتعطيل 3 مستشفيات عن العمل وجعل 3 مستشفيات أخرى تعمل بجزء من طاقتها، وخفض عدد الأسرة في المستشفيات العامة والخاصة بما يتراوح بين 500 و600 سرير.

وأضافت رنا حجية، مديرة قسم الأمراض المعدية بالمكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط، أنها قلقة بشكل خاص من عودة فيروس كورونا في لبنان، وأنها أطلقت مناشدة للحصول على 76 مليون دولار وتطلب من المجتمع الدولي دعم الشعب اللبناني وإظهار التضامن معه بكل الأشكال الممكنة.

من جانبه، قال ريتشارد برنان مدير الطوارئ الإقليمي بالمنظمة إن تقلص عدد أسرة المستشفيات في لبنان "له تداعيات واضحة على التعامل مع مرض كوفيد وغيره من الحالات المرضية".

وأشار إلى أن النتائج الأولية لتقييم شمل 55 عيادة ومركزا للرعاية الصحية في بيروت أظهرت أن أكثر من نصفها لا يعمل والباقي يعمل بمستويات متباينة.

وأكد المسؤولون أن المنظمة سلمت لبنان حتى الآن 25 طنا من أدوات الوقاية الشخصية ووزعت إمدادات للعلاج من الصدمة وللجراحة على ألفي مريض في 10 مستشفيات، وتعمل مع ما لا يقل عن 11 فريقا طبيا للطوارئ من الخارج.

وكان لبنان يعاني بالفعل أزمة مالية وارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قبل الانفجار الذي هز بيروت الثلاثاء الماضي، وخلف 171 قتيلا على الأقل ونحو ستة آلاف مصاب.

المصدر: رويترز