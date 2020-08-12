رئيس المخابرات المصرية يزور جنوب السودان ويحمل رسالة من السيسي إلى سيلفاكير

قام رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل بزيارة إلى دولة جنوب السودان للقاء الرئيس سلفاكير ميارديت والمسؤولين هناك.

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وحمل رئيس المخابرات المصرية رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره في جنوب السودان يؤكد فيها قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين

وافتتح رئيس المخابرات العامة المصرية ووزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد المركز الطبي المصري الجديد بجوبا بحضور المسؤولين وبتواجد جماهيري.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية