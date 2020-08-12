مصر.. العثور على جثة مصور داخل حمام قناة فضائية والأمن يكشف التفاصيل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات العثور على جثة شاب داخل دورة مياه قناة فضائية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

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وتبين أن الشاب مصور في القناة الفضائية التي تم العثور عليه فيها، ومفارقته الحياة جراء جرعة مخدرات زائدة.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل دورة مياه قناة فضائية انتقلت على الفور قوة أمنية، وتبين أن الجثة لمصور يبلغ من العمر 38 عاما وبجواره حقنة طبية بها آثار مادة بيضاء ولا توجد بجسده إصابات ظاهرية سوى آثار الحقن.

وكشفت التحريات أن المتوفي مدمن مواد مخدرة وأثناء قيامه بحقن نفسه بالمخدرات لفظ أنفاسه الأخيرة جراء جرعة زائدة ولا توجد شبهة جنائية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية