الجيش المصري يصدر بيانا بشأن المساعدات العاجلة إلى لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، أن مصر تواصل فتح الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة للجمهورية اللبنانية، بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

#المتحدث_العسكرى : مصر تواصل فتح الجسر الجوى لإرسال المساعدات العاجلة للجمهورية اللبنانية ... pic.twitter.com/seY5QfE5zN — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) August 12, 2020

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وأقلعت طائرة النقل العسكرية محملة بشحنة مساعدات عاجلة، تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان.

يأتي ذلك في إطار الدعم والتضامن مع الدول وتنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى لبنان في ظل الأزمة التي تمر بها حاليا.

المصدر: RT