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قرقاش: نقف مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية

أخبار العالم العربي

قرقاش: نقف مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية
Reuters
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي كـ"الانتهاكات التركية الجارية في العراق".

وأكد أنور قرقاش على ضرورة التزام الدولة بالاحترام الكامل لسيادة الدول وعدم التعرض لشؤونها الداخلية.

وأفاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "نقف مع العراق الشقيق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته".

وأضاف قرقاش قائلا: "موقفنا ثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، فالعلاقات السوية بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم الثلاثاء، أن قصف تركيا في شمال العراق تم بطائرة مسيرة.

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وذكرت في بيان صحفي، أن "تركيا استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان طائرة مسيرة، وتسببت باستشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى وآمر الفوج الثالث، اللواء الثاني وسائق العجلة".

ودان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، القصف التركي على مناطق بشمالي العراق، وطالب في بيان صحفي ليلة الأربعاء، القوات التركية بتوضيح ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين بها، حفاظا على حسن الجوار والعلاقات بين البلدين، التي حرص العراق على الحفاظ عليها ومراعاتها.

وأكد أن بغداد حذرت في وقت سابق من استمرار التجاوزات التركية على الأراضي العراقية، مشددا على أن بلاده لن تتسامح مع هدر الدم العراقي.

المصدر: RT

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