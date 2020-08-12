حريق هائل في نادي الرماية بالقاهرة وفرق الإنقاذ تحاول السيطرة على النيران (فيديو)

أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن اندلاع حريق هائل منذ قليل في ميدان الرماية، حيث تحاول فرق الإطفاء بقطاع الحماية المدنية فى الجيزة، السيطرة على النيران.

يذكر أن ميدان الرماية قد شهد منذ 3 أيام حريق هائل سيطرت عليه وحدات الحماية المدنية بالقرب من محطة الوقود، أمام البوابة الأولى بمنطقة حدائق الأهرام على طريق الفيوم، وتسبب الحريق في تعطل حركة السيارات بالكامل الأمر الذي دفع أفراد الشرطة المتواجدين بسرعة مساعدة قائدي السيارات في تسيير الحركة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية