وزير الدفاع التركي: الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان تنتهك حقوق الشعب المصري وتفقده سلطته البحرية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إن الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان حول تعيين الحدود البحرية تنتهك حقوق الشعب المصري بالإضافة إلى كونها خالية من الأساس القانوني.

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وأوضح آكار في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام التركية: "هذه الاتفاقية تعني انتهاك حقوق الشعب المصري وضياعها، حيث يفقد الشعب المصري سلطته البحرية بسبب هذه الاتفاقية"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تتعارض بشكل أساسي مع مصالح الشعب اليوناني أيضا.

وتابع: "نعتقد أن الرأي العام المصري واليوناني يجب أن يشكك في هذه الاتفاقية".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، قد أعلن إن بلاده تريد حل الخلاف مع اليونان بخصوص التنقيب شرق المتوسط من خلال الحوار، لكنه شدد على أن أنقرة ستدافع عن "حقوقها ومصالحها" في المنطقة.

وتختلف تركيا مع اليونان ومصر، بشدة بشأن تداخل مطالباتهم بالسيادة على موارد هيدروكربونات في المنطقة، وتصاعد التوتر منذ بدء أنقرة عمليات تنقيب في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط يوم الاثنين.

المصدر: وسائل إعلام تركية