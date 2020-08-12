بعد واقعة 2014: ملك المغرب في يخته مجددا بمياه سبتة.. والسلطات الإسبانية تحقق في الواقعة! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لملك المغرب محمد السادس على متن يخته قرب مدينة سبتة، ما أثار جدلا خاصة بعد الأزمة الدبلوماسية التي كادت تحصل بين المغرب وإسبانيا عام 2014.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن "اليخت الذي يعتقد أنه لملك المغرب اقترب من ساحل سبتة، وهو أمر يتكرر للمرة الثانية بعد واقعة صيف 2014، حينما اعترض الحرس المدني الإسباني يختا كان على متنه الملك محمد السادس، وكادت الواقعة تسبب أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد".

وأشار المصدر إلى أن "الفيديو الذي تداولته مواقع إسبانية يسمع فيه صوت مواطنين مغاربة يحيون الملك، غير أن الحكومة المركزية الإسبانية بمدينة سبتة تشكك في صحته".

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام مغربية بأن مندوبة الحكومة في سبتة سالفادورا ماتيوس، قالت إن "الشرطة المحلية تقوم بتحليل شريط الفيديو الذي انتشر، وقيل إنه يوثق إبحار الملك محمد السادس على متن يخت قبالة سواحل المدينة".

وأضافت: "الشرطة تجري أيضا تحليلا للصور التي تداولتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي لا زالت لحد الآن غير قادرة على تأكيد ما إذا كانت حديثة أم تعود لسنوات خلت".

وأكد الأشخاص الذين سجلوا مقطع فيديو يوم الأحد الماضي، أن محمد السادس كان في يخته قبالة ساحل سرتشال في سبتة.

وقام بعض السباحين باستقبال العاهل المغربي ومحاولة توثيق وجوده في مياه سبتة بهواتفهم المحمولة. وأكد بعض الشهود على أن المهمة لم تكن سهلة لأن الملك لم يسمح بتصويره أو تسجيله.

ومع ذلك، فقد انتشر مقطع فيديو سجله أحد هؤلاء السباحين على الشبكات الاجتماعية، ويظهر في الفيديو كيف كانوا يحيون الملك.

المصدر: وسائل إعلام إسبانية ومغربية