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وزير الخارجية المصري: سنتخذ كل الإجراءات لحماية موارد مصر المائية

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري: سنتخذ كل الإجراءات لحماية موارد مصر المائية
Reuters
نهر النيل
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وجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رسالة صارمة لإثيوبيا وذلك أثناء تواجده وسط عدد من المصريين عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء.

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وقال وزير الخارجية المصري في برنامج "صباحك مصري" على شاشة "إم بي سي مصر" بشأن أزمة ملف سد النهضة الإثيوبي، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني للتصويت: "إن شاء الله هنستمر في إعطاء هذا الموضوع الأولوية، والمفاوضات سنستمر من خلالها في الحرص والحفاظ على مصالح مصر المائية".

وتابع الوزير المصري: " سنعمل على اتخاذ كل إجراء لحماية موارد مصر المائية، وكل مؤسسات الدولة تعمل في هذا الصدد".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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