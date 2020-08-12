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بعد مشاهد الزحام .. الصحة السورية تحدد مدينة الجلاء الرياضية لإجراء مسحات كورونا

أخبار العالم العربي

بعد مشاهد الزحام .. الصحة السورية تحدد مدينة الجلاء الرياضية لإجراء مسحات كورونا
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حددت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، مدينة الجلاء الرياضية بديلا عن المراكز الصحية، لإجراء المسحات الخاصة بكورونا.

وبعد يوم على انتشار فيديوهات توثق الزحام الشديد في مراكز إجراء ذلك الفحص، أعلنت الوزارة للسوريين الراغبين بإجراء مسحات (بي سي آر)، بداعي السفر خارج البلاد، أن الفحوص ستجرى في مدينة الجلاء الرياضية بدءا من يوم غد الخميس، بدلا من المراكز الصحية التي اعتمدت سابقا.

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وأوضحت الوزارة للراغبين بإجراء المسحة أن عليهم "التوجه إلى مدينة الجلاء مدخل المسبح، جانب مختار المزة، اعتبارا من يوم غد الساعة الثامنة والنصف".

وقد أثارت مشاهد الزحام انتقادات شديدة، خاصة أنها تتعارض كليا مع الدعوات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، وأهمها التباعد الجسدي.

المصدر: RT

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