سيدات يستقبلن رجل أعمال مصري مشهور ترشح لمجلس الشيوخ (صور)

استقبلت الناخبات بمركز ناصر في شمالي محافظة بني سويف بالصعيد، رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، بالزغاريد أثناء تفقده عدد من لجان المحافظة.

RT

وتوجه أبو هشيمة لعدد من اللجان الانتخابية لدعوة المواطنين للنزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت أمس الثلاثاء.

RT

وكانت لجان المحافظة، قد شهدت إقبالا من السيدات اللائي تصدرن المشهد في معظم اللجان، فيما شهدت لجان قرى المرشحين إقبالا كثيفا منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت.

RT

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، قد أعلن ترشحه رسميا لانتخابات مجلس الشيوخ في قطاع الصعيد على القائمة الوطنية "من أجل مصر"، مؤكدا أنه أعلن ترشحه لخدمة الوطن.

RT

المصدر: RT