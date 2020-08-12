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سيدات يستقبلن رجل أعمال مصري مشهور ترشح لمجلس الشيوخ (صور)

أخبار العالم العربي

سيدات يستقبلن رجل أعمال مصري مشهور ترشح لمجلس الشيوخ (صور)
Reuters
مصر
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استقبلت الناخبات بمركز ناصر في شمالي محافظة بني سويف بالصعيد، رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، بالزغاريد أثناء تفقده عدد من لجان المحافظة.

سيدات يستقبلن رجل أعمال مصري مشهور ترشح لمجلس الشيوخ (صور)
RT
استقبال أبو هشيمة

وتوجه أبو هشيمة لعدد من اللجان الانتخابية لدعوة المواطنين للنزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت أمس الثلاثاء.

سيدات يستقبلن رجل أعمال مصري مشهور ترشح لمجلس الشيوخ (صور)
RT

وكانت لجان المحافظة، قد شهدت إقبالا من السيدات اللائي تصدرن المشهد في معظم اللجان، فيما شهدت لجان قرى المرشحين إقبالا كثيفا منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت.

سيدات يستقبلن رجل أعمال مصري مشهور ترشح لمجلس الشيوخ (صور)
RT
أبو هشيمة

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، قد أعلن ترشحه رسميا لانتخابات مجلس الشيوخ في قطاع الصعيد على القائمة الوطنية "من أجل مصر"، مؤكدا أنه أعلن ترشحه لخدمة الوطن.

سيدات يستقبلن رجل أعمال مصري مشهور ترشح لمجلس الشيوخ (صور)
RT
أبو هشيمة

المصدر: RT

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