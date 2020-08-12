وزير الخارجية المصري يسلم رسالة إلى القيادة اللبنانية من السيسي

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يولي لبنان اهتماما كبيرا وحرصا بالغا على مصالح شعبه، في إطار العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر ولبنان.

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وأشار شكري إلى أن مصر تتطلع إلى "مرحلة جديدة" في لبنان على مستوى العمل والأداء السياسي، في ضوء التحديات شديدة الصعوبة والأزمات المتعددة التي تشهدها البلاد منذ فترة ليست بقصيرة، وآخرها التفجير المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت.

وشدد وزير الخارجية المصري في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية المصرية خلال زيارته لبنان، على أن مواجهة التحديات الراهنة التي يمر بها لبنان، تتطلب الابتعاد عن التجاذبات الإقليمية، كونها تثقل كاهل الشعب اللبناني في هذه المرحلة الصعبة من عمر البلاد.

وأشار أن هناك أهمية للتعامل مع هذه التحديات في لبنان بأسلوب جديد، يستعيد الثقة، وكذلك الإطار العربي والدولي، بما يحافظ على استقراره وأمنه وسيادته ويحقق طموحات الشعب اللبناني نحو مستقبل مليء بالتقدم والازدهار الذي يستحقه.

ولفت إلى أنه حمل رسالة من القيادة السياسية المصرية إلى القيادة اللبنانية، فضلا عن تأكيد الدعم المصري القوي على كافة الأصعدة، لا سيما بالقدرات والخبرات المصرية المتميزة، للشعب اللبناني في مواجهة هذه الظروف الصعبة والمحنة العصيبة.

المصدر: RT