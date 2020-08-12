القوات العراقية عن القصف التركي: لن نتسامح بهدر الدم العراقي

دان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، القصف التركي على مناطق بشمالي العراق، الذي تسبب بمقتل قائد في قوات حرس الحدود العراقي وعدد آخر من الآمرين.

وقال في بيان صحفي ليلة الأربعاء، إن "هذا الاعتداء الاثم أسفر عن استشهاد امر اللواء الثاني بالمنطقة الأولى في قيادة قوات حرس الحدود، وآمر الفوج الثالت، وإصابة آمر الفوج الأول وضابط استخبارات واثنين من المنتسبين المرافقين لهم".

وأوضح أن "المقاتلين كانوا في عملية أستطلاع في منطقة سيدكان، وتقع داخل الأراضي العراقية وتبعد 4 كيلومترات عن الشريط الحدودي مع تركيا".

وطالب اللواء رسول القوات التركية بالعمل على "توضيح ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين بها، حفاظا على حسن الجوار والعلاقات بين البلدين، التي حرص العراق على الحفاظ عليها ومراعاتها".

وتابع: "حذرنا في وقت سابق من إستمرار التجاوزات التركية على الأراضي العراقية، ودماء العراقيين غالية، ولن نتسامح مع هدر الدم العراقي".

المصدر: RT