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إيران تدعو لعدم استغلال أوضاع لبنان الحالية

أخبار العالم العربي

إيران تدعو لعدم استغلال أوضاع لبنان الحالية
AFP
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة بناء مرفأ بيروت عقب حادث انفجار "مرفأ بيروت"، منوها بضرورة عدم استغلال الدول للظروف الحالية في لبنان.

وأضاف الرئيس الإيراني في اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء: "ندعو دول العالم إلى مساعدة الشعب اللبناني، ونحن واثقون من أنه سيكون مقاوما وسيتجاوز الأيام الصعبة الراهنة..  لبنان بحاجة الى الوحدة والمساعدة، وليس إلى استغلال انفجار مرفأ بيروت لاغراض سياسية".

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ولفت الرئيس الإيراني إلى أنه "لا ينبغي لأي دول أن تسيء استغلال الأوضاع الحالية في لبنان".

المصدر: RT

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