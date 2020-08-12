انتشال جثتين من تحت الأنقاض في مرفأ بيروت

تمكنت فرق الإنقاذ، التي لا تزال تبحث عن جثث للمفودين في مرفأ بيروت، من العثور على جثتين تحت الأنقاض.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، إن رجال الإنقاذ التابعين لها، الذين يشاركون في عمليات البحث هناك، عثروا الليلة الماضية على جثتين في موقع إزالة الأنقاض بمرفأ بيروت.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن حصيلة قتلى انفجار بيروت ارتفعت إلى 171 قتيلا، فيما تراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا.

وأعلنت السلطات اللبنانية أن جثثا كثيرة لقتلى انفجار المرفأ لا تزال مجهولة الهوية، مشيرة إلى أن معظمها لسائقي شاحنات وعمال أجانب.

المصدر: وكالات