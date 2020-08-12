من جنسية عربية.. ضبط طبيبة تجميل "مزيفة" في السعودية! (صور)

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في منطقة حائل بالسعودية عن ضبط مقيمة عربية تعمل كطبيبة تجميل في مركز طبي خاص، دون أن تحمل مؤهلات معتمدة رسميا لعملها ذاك.

وقالت المديرية في تغريدة لها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، إنها ضبطت مقيمة عربية (دون أن تذكر جنسيتها)، تمارس مهنة الطب بأحد المنشآت الصحية الخاصة، بشكل مخالف كطبيبة تجميل، بلا مؤهلات معتمدة رسميا.

وأضافت المديرية أنها قامت بتحويل المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام.

#صحة_حائل تضبط مقيمة عربية تمارس مهنة الطب بشكل مخالف كطبيبة تجميل بلا مؤهلات معتمدة بأحد المنشآت الصحية الخاصة، وقد تم تحويل المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام.#ادارة_الالتزامpic.twitter.com/13aRkhpC2o — صـ ـحـ ـة حـ ـائـ ـل (@hailhealth) August 11, 2020

المصدر: صحة حائل