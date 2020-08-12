 
مباشر

من جنسية عربية.. ضبط طبيبة تجميل "مزيفة" في السعودية! (صور)

أخبار العالم العربي

من جنسية عربية.. ضبط طبيبة تجميل
Reuters everythingsabuzz
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oica

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في منطقة حائل بالسعودية عن ضبط مقيمة عربية تعمل كطبيبة تجميل في مركز طبي خاص، دون أن تحمل مؤهلات معتمدة رسميا لعملها ذاك.

وقالت المديرية في تغريدة لها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، إنها ضبطت مقيمة عربية (دون أن تذكر جنسيتها)، تمارس مهنة الطب بأحد المنشآت الصحية الخاصة، بشكل مخالف كطبيبة تجميل، بلا مؤهلات معتمدة رسميا.

وأضافت المديرية أنها قامت بتحويل المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام.

المصدر: صحة حائل

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا