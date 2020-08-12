بعد مخالفة مريض للتعليمات.. "موقف بطولي" لممرض سعودي يصيبه بكورونا!

تعافى الممرض في مستشفى الملك سلمان بالرياض، محمد القرني، من فيروس كورونا، وعاد إلى أداء مهماته في رعاية المرضى بقسم العزل الصحي بذات الهمة والنشاط.

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وقال القرني إن عدوى الفيروس انتقلت إليه من أحد المرضى، حيث طلب من هذا المريض عدم مغادرة سريره إلى دورة المياه، ووعده أنه سيساعده في النهوض وإيصاله إلى هناك إن احتاج إلى ذلك.

وأضاف أن المريض خالف الأمر وذهب بمفرده وسقط، وأثناء إعانته على النهوض شق الممرض قناعه الواقي، ورغم ذلك واصل مساعدة المريض، وحمله إلى السرير في وضع آمن، وهذا ما جعل العدوى تنتقل إليه.

وأوضح القرني أنه شعر بأعراض فيروس كورونا بعد يومين، وخضع لتحليل كوفيد 19، وظهرت النتيجة إيجابية (أي مصاب) وتم تنويمه ومعالجته لمدة 7 أيام، قبل أن يتعافى ويعود إلى عمله بالمستشفى.

المصدر: عكاظ