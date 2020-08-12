أشبه بشيكاغو.. مطاردة بين سيارتين تنتهي بجريمة قتل في مدينة حلب السورية

تناقلت وسائل إعلام سورية محلية أنباء عن حادثة مطاردة بين سيارتين مجهولتين في محلة "حلب الجديدة"، انتهت بوقوع جريمة قتل.

وبحسب وزارة الداخلية السورية، وردت معلومات إلى قسم شرطة حلب الجديدة بوقوع جريمة قتل راح ضحيتها شخص نتيجة إطلاق النار عليه ليلا بعد حصول مطاردة بين سيارتين مجهولتين النوع والرقم في محلة حلب الجديدة.

ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب من معرفة مطلق النار وإلقاء القبض عليه وحجز سيارته الخاصة نوع (BMW)، وتوقيف جميع المتورطين في القضية، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على إطلاق النار من مسدسه الحربي على سائق سيارة نوعها (بيجو) مما أدى لمقتل أحد المارة.

وفي التفاصيل، كان هذا الشخص الجاني يقود سيارته ليلا برفقة زوجته وابنته متجها نحو المحلق وأثناء ذلك تجاوزته سيارة نوعها (بيجو) بطريقة رعناء فقام باللحاق بها ومطاردتها وصولا إلى محطة طيبة للمحروقات، ولم يتمكن من تجاوزها ثم نزل من سيارته لقضاء حاجة فسمع صوت سيارة البيجو تتجه نحو سيارته وتسير بعكس السير فعاد إلى سيارته وأخذ مسدسه من السيارة، وعند اقتراب سيارة البيجو قام بإطلاق عدة عيارات نارية عليها، وصعد بسيارته وعاد إلى منزله في حلب الجديدة، ثم سمع في صباح اليوم التالي بوجود شخص مقتول عند دوار الموت، فقرر السفر إلى مدينة دمشق وأخذ معه مسدسه الحربي وأخبر ذويه أنه سافر من أجل حل مشكلة تتعلق بالسيارة، وحضر شقيقه وأخذ منه المسدس وقام بتغيير رقمه، ثم قام شقيق زوجته بإخفاء المسدس في منزل والدته، رغم علمه بحادثة إطلاق النار.

تم توقيف جميع المتورطين في الحادثة، ومازالت التحقيقات مستمرة معهم، ويجري العمل على تقديمهم إلى القضاء المختص .

المصدر: RT