السلطات السعودية تعثر على جثث 4 شبان فقدوا الخميس الماضي

عثرت فرق الدفاع المدني السعودية على جثث 4 شبان كانوا قد فُقدوا مساء الخميس الماضي بعد خروجهم للتنزه في أحد المواقع بجبال العبادل في شرق محافظة العارضة بجنوب غربي البلاد.

جازان.. العثور على جثث شبان "العارضة" الأربعة الذين فُقدوا بجبال العبادل https://t.co/wCfcmOUWklpic.twitter.com/4Vykl5YYbm — أخبار السعودية (@KSANews) August 11, 2020

وبعد فقدانهم يم الخميس الماضي عثر مواطنون صباح أمس الثلاثاء على المركبة التي كانوا يستقلونها مطمورة بالتراب والصخور في موقع وعر، يبعد ثلاثة كيلومترات عن مكان النزهة.

ونقلت صحيفة سبق عن ماجد جابر الجذمي، عم اثنين من المفقودين، أن الواقعة حدثت بعد مغرب يوم الخميس الماضي، بعد خروج مجموعة من الشباب في نزهة بأحد جبال "العبادل".

وأشار إلى أن جميع من خرجوا عادوا قبل المغرب عدا أربعة، هم ابنا شقيقه واثنان من زملائهما، مضيفا أنه بعد تأخرهم حاولوا الاتصال بهم إلا أن جميع هواتفهم كانت مقفلة، وآخر ظهور لأحدهم كان عند الساعة السابعة بعد المغرب، فتوجهنا إلى الموقع الذي خرجوا إليه، فوجدنا سيارتين، فيما لم تكن الثالثة موجودة، وهي من نوع جيب أبيض.

وقال الجذمي إنهم تقدموا في اليوم الثاني للحادث ببلاغ للجهات الرسمية عن الاختفاء المفاجئ قبل أن يتم العثور عليهم.

المصدر: سبق