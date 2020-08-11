الصحة المصرية: كل التوقعات بشأن موجة ثانية لفيروس كورونا واردة

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد الآن طفيفة، وسببها تجمعات العيد، والدولة مستعدة لكل السيناريوهات.

وأكد خالد مجاهد أن كل التوقعات بشأن الموجة الثانية واردة، لكن لا أحد يستطيع تحديد موعدها، مشيرا إلى أن الأهم هو الإجراءات الاحترازية.

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وحول إمكانية عودة إجراءات الإغلاق بسبب كورونا، أوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يعرض على قناة "صدى البلد"، أن "ما نطلبه من المواطنين هو الحفاظ على الإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحتهم وعلى عملهم، احمي نفسك ومن حولك".

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه "تم صرف العلاج لمليون و800 ألف، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة"، مناشدا أصحاب الأمراض المزمنة، بالتوجه إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية، لتلقي خدمة الكشف، وصرف الدواء بالمجان ضمن مبادرة الرئيس.

وصرح بأن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج الأمراض المزمنة، توفر 108 أصناف دواء، مشيرا إلى أن المبادرة التي تشمل أمراض القلب والسكر، ستضم مرض الفشل الكلوي خلال الفترة المقبلة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية