المستشار الصحي للسيسي: مصر ستحصل على أي لقاح لفيروس كورونا فور إنتاجه

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، إن اللقاح الروسي ليس دواء لعلاج فيروس كورونا، ولكنه يعطي الإنسان مقاومة للفيروس ويعمل على إنتاج أجسام مناعية.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن لدى مصر خبرة في التطعيمات وكثير من الأمراض في مصر تم السيطرة عليها نتيجة لاستخدام التطعيمات.

وأشار المسؤول الصحي إلى أن وجود تطعيم ضد فيروس كورونا يعمل على تقليل نسبة الإصابات وهذا هو شأن "جميع التطعيمات التي يتم عملها في العالم ومنها اللقاح الروسي".

وأوضح تاج الدين أن هناك عددا كبيرا من التطعيمات سيتم إنتاجها وسيكون لمصر نسبة منها "عندما يثبت فاعليتها.

كما أشار المستشار الصحي للرئيس المصري إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض تحصل على تطعيمات فيروس كورونا مجانا، وعند توافر أي لقاح لفيروس كورونا، ستحصل مصر عليه فور إنتاجه.

ناصر حاتم

المصدر: RT