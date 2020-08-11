ضبط عصابة إجرامية يقودها لاعب دولي سابق في الجزائر

ألقت السلطات الأمنية في الجزائر، مؤخرا، القبض على عصابة إجرامية تورطت في عدد من الأنشطة المشبوهة، يقودها لاعب دولي سابق في كرة القدم.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن مصالح الأمن تمكنت من توقيف عصابة إجرامية لها علاقة بمحرضين في داخل وخارج البلاد والمال الفاسد، تورط فيها إداريون وبعض الأشخاص من الأسلاك الأمنية.

ولم تكشف الوكالة الرسمية عن اسم اللاعب الدولي السابق، كما لم تتحدث عن تفاصيل بشأن مساره الرياضي أو أي مؤشرات أخرى قد تساعد على تحديد اسمه.

وأثار الخبر الفضول على المنصات الاجتماعية لمعرفة اللاعب الكروي الذي أدار هذه العصابة الدولية قبل أن تتمكن السلطات الجزائرية من توقيفها.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية