لحظة هروب المتحدث باسم التحالف الدولي أثناء سقوط صاروخ (فيديو)

ظهر المتحدث باسم التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش"، العقيد مايليز كاغينز، اليوم الثلاثاء، في مقطع فيديو وهو يهرب مختبئا أثناء سقوط صاروخ في محيط "المنطقة الخضراء" في بغداد.

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وكان مايليز يجري مقابلة مع قناة محلية عراقية، وعندما سمع صوت صافرة الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية هرب واختبأ داخل إحدى مباني السفارة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا قرب إحدى بوابات "المنطقة الخضراء" وسط بغداد، حيث السفارة الأمريكية.

المصدر: RT