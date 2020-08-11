السيستاني ينفي تبرعه بمليار دولار لإيران لمكافحة كورونا

نفى مكتب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، صحة معلومات تناقلتها بعض وسائل الإعلام تشير إلى تبرع السيستاني بمليار دولار إلى إيران لمكافحة فيروس كورونا.

وقال المكتب، في بيان صحفي، إن "ما نشر بشأن التبرع بمليار دولار لإيران لمساعدتها على تجاوز أزمة فيروس كورونا عار عن الصحة".

وأضاف أن "كل ما تم التبرع به من معدات جاء من متبرعين عبر المكتب ولم تتجاوز قيمته مليون ونصف المليون دولار".

المصدر: RT