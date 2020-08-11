 
مباشر
عاجل
بغداد تلغي زيارة وزير الدفاع التركي إليها احتجاجا على قصف العراق

العراق.. سقوط صاروخ قرب إحدى بوابات "المنطقة الخضراء" ببغداد

أخبار العالم العربي

العراق.. سقوط صاروخ قرب إحدى بوابات
RT
صاروخ سقط على المنطقة الخضراء في بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oi9u

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخ قرب إحدى بوابات "المنطقة الخضراء" وسط بغداد.

إقرأ المزيد
العثور على سبعة صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق جنوبي بغداد (صور)
العثور على سبعة صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق جنوبي بغداد (صور)

وذكرت الخلية، في بيان صحفي، أن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط بالقرب من الجسر المعلق ببغداد، دون خسائر تذكر".

وأضافت أن "المعلومات تشير إلى أن هذا الصاروخ انطلق من معسكر الرشيد (جنوبي بغداد)".

العراق.. سقوط صاروخ قرب إحدى بوابات
RT
روخ معد لإطلاق تم العثور عليه من قبل اأجهزة الأمن العراقية

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية عثرت على صاروخ آخر معد للإطلاق في المكان ذاته، "وقد تم التعامل معه أصوليا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا