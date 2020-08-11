العراق.. سقوط صاروخ قرب إحدى بوابات "المنطقة الخضراء" ببغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخ قرب إحدى بوابات "المنطقة الخضراء" وسط بغداد.

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وذكرت الخلية، في بيان صحفي، أن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط بالقرب من الجسر المعلق ببغداد، دون خسائر تذكر".

وأضافت أن "المعلومات تشير إلى أن هذا الصاروخ انطلق من معسكر الرشيد (جنوبي بغداد)".

RT

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية عثرت على صاروخ آخر معد للإطلاق في المكان ذاته، "وقد تم التعامل معه أصوليا".



المصدر: RT