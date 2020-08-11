العراق.. شمول قتلى وجرحى التظاهرات بقانون "مؤسسة الشهداء"

أعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر شمول قتلى وجرحى التظاهرات بقانون "مؤسسة الشهداء".

وقال طلال، في مؤتمر صحفي، إن "مجلس رئاسة الوزراء أوعز إلى وزارة الصحة بتشكيل لجان تتابع الوضع الصحي لجرحى التظاهرات، كما قرر شمول شهداء وجرحى التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء".

وأضاف أن "المجلس قرر إحالة جرحى التظاهرات الذين يتعذر علاجهم داخل البلاد إلى الخارج".

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، تعهد بالإعلان عن "قائمة الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية".



المصدر: RT