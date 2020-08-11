الصحة اللبنانية: 7 وفيات و309 اصابات بكورونا خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، إنها سجلت أكبر حصيلة وفيات وإصابات بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة اللبنانية بأنها وثقت 7 وفيات و309 إصابات بـ"كوفيد 19" خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بلغ 7121 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 87 حالة وفاة.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل 306 حالات إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، و6 حالات بين الوافدين.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت 5982 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1518 فحصا في ​المطار.

المصدر: RT