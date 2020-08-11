تغريدة وتعهد من عون لـ"الأهل المفجوعين" بعد أسبوع على الكارثة

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون عزاءه لـ"الأهل المفجوعين" ولكل اللبنانيين المتألمين ، عبر تغريدة على حسابه في تويتر بمناسبة مرور أسبوع على انفجار مرفأ بيروت.

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وغرد رئيس الجمهورية قائلا: "بعد أسبوع على الكارثة أجدد عزائي للأهل المفجوعين، ووعدي لكل اللبنانيين المتألمين أنني لن أسكت ولن أستكين قبل تبيان كل الحقائق، وما الإحالة إلى المجلس العدلي إلا الخطوة الأولى لذلك".

بعد أسبوع على الكارثة، أجدّد عزائي للأهل المفجوعين، ووعدي لكل اللبنانيين المتألّمين أنني لن أستكين قبل تبيان كل الحقائق.

وما الإحالة الى المجلس العدلي إلا الخطوة الأولى لذلك. — General Michel Aoun (@General_Aoun) August 11, 2020

من جهة أخرى، وقع الرئيس عون بعد ظهر اليوم مرسوم إحالة انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي.

المصدر:الوكالة الوطنية