رئيس أركان حرب الجيش المصري: مهتمون في تخريج مقاتلين بـ"قدرات فائقة"

أعلن رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمد فريد، أن الجيش يولي اهتماما كبيرا لتخريج أجيال من المقاتلين القادرين على الزود عن أرض الوطن ومجابهة كافة التحديات.

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وأكد فريد خلال زيارته لتفقد العملية التعليمية لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة، ضرورة تطوير القدرات البدنية والتعليمية للدارسين وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وقام الفريق محمد فريد بالمرور على ميادين الأسلحة المختلفة وميدان التجهيزات الهندسية النموذجية والذي يحاكي التدريب على أسلوب العمل في نقاط التأمين الثابتة التي تنشأ لقتال العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال ووسط سيناء وكذا الأجنحة التعليمية ومراحل التدريب التخصصي.

المصدر: RT