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نتنياهو: 95% من التهديدات لإسرائيل تأتي من وكلاء إيران في سوريا ولبنان وغزة

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نتنياهو: 95% من التهديدات لإسرائيل تأتي من وكلاء إيران في سوريا ولبنان وغزة
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن 95% من التهديدات الموجهة لإسرائيل تأتي من وكلاء إيران في سوريا ولبنان وغزة، وإن طهران تهدد إسرائيل بالسلاح النووي والصواريخ الدقيقة.


وقال نتنياهو أيضا في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء:" رسالتي الى وكلاء إيران في المنطقة، من ضمنهم قطاع غزة، البالونات الحارقة سيكون عليها ثمن باهظ".

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إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 30 حريقا نشب في أنحاء المناطق الحدودية جراء بالونات محملة بعبوات حارقة أطلقت من قطاع غزة، وبناء عليه قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة.

المصدر: RT

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