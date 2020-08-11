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أمين عام مجلس التعاون يبلغ السفير التركي استنكاره التصريحات ضد الإمارات

أمين عام مجلس التعاون يبلغ السفير التركي استنكاره التصريحات ضد الإمارات

أخبار العالم العربي

أمين عام مجلس التعاون يبلغ السفير التركي استنكاره التصريحات ضد الإمارات
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال لقاءه سفير تركيا لدى المملكة عن استنكاره للتهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسؤولين في تركيا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة

وأكد  نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص مجلس التعاون على أمن واستقرار المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يحقق المصالح المشتركة على أساس احترام سياده الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة المبنية على حل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأعرب الأمين العام عن استنكاره للتهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسؤولين في تركيا تجاه دولة الإمارات، مؤكدا أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك في اطار مجلس التعاون، كما أكد على تمسك مجلس التعاون بالحفاظ على الأمن القومي العربي ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الأمانة العامة اليوم الثلاثاء، أردوغان كوك سفير الجمهورية التركية لدي المملكة العربية السعودية.

المصدر: مجلس 

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