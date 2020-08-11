مصر.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

أدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، التي انطلقت اليوم الثلاثاء.

وحرص السيسي، خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات، على ارتداء الكمامة، وذلك في إطار التدابير الاحترازية المتبعة في اللجان الانتخابية للوقاية من فيروس كورونا.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الأول من أيام الاقتراع.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن مصري من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين، الإدلاء بصوته أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية