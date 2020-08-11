العراق.. إصابة الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بفيروس كورونا

أعلن لاهور شيخ جنكي، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا.

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وقال شيخ جنكي في مقطع مصور نشره على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك، إنه "سعيد بإصابته كأي مواطن عادي بالفيروس وشعوره بآلام المواطنين".

وأضاف: "حين انتشر الفيروس كان هو وفريقه يقوم بزيارة المناطق الخطرة ليكون على اطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية".

ولاهور شيخ جنكي هو الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع بافل طالباني، نجل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني.

وشيخ جنكي هو مسؤول وكالة الحماية والمعلومات وقائد قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.

المصدر: RT