مجهولون يسرقون كنزا من الذهب من منزل نائب في البرلمان السوري

كشفت وثيقة موجهة إلى الشرطة أن منزل عضو مجلس الشعب السوري، علي رشق، تعرض لسرقة أونصات ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بعشرات ملايين الليرات.

وفي كتاب وجهته إلى قيادة شرطة ريف دمشق، ذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات أن رشق ادعى يوم 22/7/2020 بأن منزله في مدينة النبك تعرض للسرقة، وذكرت الجمعية في الكتاب وصفا دقيقا للمسروقات ومنها:

⁃ 6 أونصات ذهب وزن كل واحدة منها 31.1 غرام.

⁃ 8 ليرات ذهبية.

⁃ قطعة ذهب مخمسة وزنها 37.7 غرام (عيارها 22 قيراطا).

⁃ ساعتا يد نسائيتان من الذهب، وزنها 191 غراما.

⁃ سلسال من الذهب الأبيض مع قلادة على شكل عنقود عنب، مع إسوارة يد (وزنهما 112.6 غرام).

⁃ 4 خواتم ذهب

إضافة إلى مصوغات أخرى.

وختمت الجمعية برجاء مخاطبة جمعية الصاغة والحرفيين لتعميم أوصاف المصاغ المذكور، وذلك في محاولة لضبط السارقين إن حاولوا بيع المصاغ.

يذكر أن سعر غرام الذهب (عيار 21) في سوريا يقدر بأكثر من 100 ألف ليرة سورية.

المصدر: RT