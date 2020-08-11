إثر إصابتها بجلطة رئوية.. يوتيوبر مصرية تدخل العناية المركزة

أصيبت اليوتيوبر المصرية، مي ماهر، بجلطة في الرئة وتم إدخالها العناية المركزة في أحد المستشفيات.

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وأعلن الحساب الرسمي لمي ماهر على تطبيق "انستغرام" عن إصابتها، وقال: "ادعوا من قلبكم لمي ماهر، ربنا يشفيها ويعافيها، جتلها جلطة في الرئة فجأة، وهي دلوقتي في عناية مركزة.. ادعوا لها بالشفاء العاجل يا رب".

وتعتبر مي من أشهر المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تهتم بكل ما يخص المطبخ والأكل، ويتابعها الآلاف من الأشخاص.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان المدون، محمود عبد المنعم، عن وفاة اليوتيوبر المصري، مصطفى حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ، مكث على إثرها فى المستشفى منذ أيام.

المصدر: RT