السلطات العراقية تنفي تعرض منفذ حدودي مع الكويت إلى "عمل تخريبي"

نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، يوم الاثنين، تعرض منفذ حدودي مع الكويت إلى "عمل تخريبي".

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وقال المتحدث في بيان مقتضب: "تناقلت بعض وكالات الأنباء خبرا عن تعرض منفذ جريشان إلى عمل تخريبي، وهذا غير صحيح".

وأضاف أن "قيادة العمليات المشتركة تنفي هذا الخبر".

وسابقا الاثنين، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لها، أن "انفجارا حدث على الحدود بين العراق والكويت نجم عن استهداف ميليشيا مسلحة لقافلة تحمل عتادا للجيش الأمريكي".

المصدر: RT