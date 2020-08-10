"سانا": المضادات الأرضية في حميميم أسقطت طائرة مسيرة فوق مدينة جبلة بريف اللاذقية
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أسقطت المضادات الأرضية في قاعدة حميميم طائرة مسيرة في ريف اللاذقية، حسبما أوردته وكالة "سانا" السورية الرسمية، مساء يوم الاثنين.
وذكر مراسل "سانا" أن الدفاعات الأرضية في قاعدة حميميم تصدت لطائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة، ما أدى إلى إسقاطها في الأراضي الزراعية التابعة لقرية العسالة على أطراف المدينة.
وأفاد المراسل بأنه لم تقع أي خسائر في مكان سقوط الطائرة المسيرة.
وذكرت الوكالة أن المضادات الجوية أحبطت، على مدى الأشهر الأخيرة، عشرات الاعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها "التنظيمات الإرهابية" باتجاه مطار حميميم بريف اللاذقية وتم إسقاطها.
المصدر: سانا