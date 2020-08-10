شركة طيران بريطانية تستأنف رحلاتها الجوية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة

أعلن أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصري التصديق على تشغيل شركة "إيزي جت" البريطانية، أحد أهم شركات الطيران على مستوى العالم رحلات طيران عارض إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة.

وأضاف نوير أن هذه الخطوة الهامة تعد بمثابة مؤشر فعال لانتظام وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها مرة أخرى مع الدول الأوروبية خاصة بعد ما شهده قطاع الطيران من تأثر خلال الفترة الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المسؤول المصري أنه من المقرر أن تسير شركة "إيزي جت" رحلتين أسبوعيا إلى مطار شرم الشيخ من مانشستر يومي الثلاثاء والأحد خلال شهر سبتمبر القادم. وبواقع رحلة جوية واحدة أسبوعيا يوم الأربعاء من مطار جاتويك إلى شرم الشيخ، كما سيشهد مطار الغردقة تشغيل أربع رحلات جوية أسبوعياً أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت من مطار لندن جاتويك اعتبارا من 2 سبتمبر المقبل، و رحلتين أسبوعيا من مانشستر إلى الغردقة يومي الأربعاء والسبت.

المصدر: وسائل إعلام مصرية