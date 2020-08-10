مصدر أمني عراقي: وقوع انفجار قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت

قال مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الاثنين، إن انفجارا وقع قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت.

وأضافت المصادر الأمنية أن الانفجار على الحدود بين البلدين نجم عن استهداف جماعة مسلحة قافلة تحمل عتادا للجيش الأمريكي.

وأشارت إلى أن تلك الجماعة استهدفت القافلة بعبوة ناسفة.

وقال مغردون على موقع "تويتر" إن جماعة "أصحاب الكهف" هاجمت منفذ جريشان على حدود الكويت ودمرت آليات أمريكية، مشيرين إلى أن تلك الجماعة أصدرت بيانا مطبوعا.

گروپی "اصحاب الکهف" کە گروپێکی نەناسراوی عێراقیە ڤیدیۆیەک بڵاو کردەوە کە تێدا لە هێرشێکی خۆیان بۆ سەر کاروانێکی سەربازی ئەمریکا لە خاڵێکی سنووری #عێراق لەگەڵ وڵاتی #کوەیت هەواڵی دایەوە.#هەواڵ#کوردی#هەرێمی_کوردستان#ئەمریکا

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المصدر: رويترز