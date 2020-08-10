وزير عراقي يشكو للكاظمي عبر تويتر: قوة من مكتبك اقتحمت منزلي وأقفلته

كتب وزير الكهرباء العراقي السابق، لؤي الخطيب، اليوم الاثنين، على حسابه في "تويتر" شكوى إلى رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، بعد "اقتحام" قوة حكومية لمنزله.

وقال الخطيب في تغريدته، إن "قوة مسلحة اقتحمت دارنا بغيابي تدعي أنها من مكتبكم وبأمركم ومعها أمر إخلاء دون إبراز الأمر أو أي أوراق قانونية".

وأضاف أن "القوة دخلت بقوة السلاح وصادرت السيرفر وأقفلت الدار تاركة حراسة داخلية".

وتابع الخطيب: "أنا الآن خارج الدار ومعي عقد إيجار نافذ لنهاية العام ومدفوع المستحقات. ماذا يحدث؟".

المصدر: RT