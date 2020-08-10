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وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود
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تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك لتباحث العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا المشتركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن الاتصال يأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي إلى عدد من دول المغرب العربي والمنطقة بعد زيارة القاهرة، مؤخرا.

وأضاف حافظ أن الاتصال تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض، وتبادل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية.

وأشار إلى أن ذلك يندرج في إطار التنسيق الدوري للحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين ومواجهة التحديات على الساحة العربية، على ضوء الدور الإقليمي الهام الذي يلعبه البلدان في دعم مسار استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: RT

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