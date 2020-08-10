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الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي جنوب النيجر

أخبار العالم العربي

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي جنوب النيجر
Reuters
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أعربت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية اليوم الإثنين، عن إدانتها "بشدة" للاعتداء الإرهابي الذي وقع أمس الأحد في جنوب النيجر.

وجاء في بيان الخارجية أن الجزائر "تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس مدنيين في منطقة كوري في جنوب جمهورية النيجر، معربة عن تضامنها التام مع الحكومة والشعب النيجريين، وعن خالص تعازيها لعائلات ضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع"​​​.


كما جددت الجزائر، حسب البيان "عزمها الراسخ على مكافحة الإرهاب ودعم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى اجتثاث هذه الآفة و دحرها".

ولقي ثمانية أشخاص حتفهم أمس الأحد، بينهم ستة فرنسيين ونيجريين، بعد أن رماهم مسلحون برشقات نارية بمنطقة كوريه في النيجر.

المصدر: سبوتنيك

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