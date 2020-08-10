قوات حفتر تعلن استهدافها قاربا انتهك منطقة الحظر وعلى متنه "إرهابيون من مليشيات السراج"

أعلن "الجيش الوطني الليبي"، مساء اليوم الاثنين، أنه استهدف قاربا انتهك المنطقة العسكرية المحظورة وعلى متنه "إرهابيون تابعون لمليشيات السراج".

وأوضح المتحدث باسم "الجيش الوطني"، التابع للمشير خليفة حفتر (المناهض لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا تحت رئاسة فائز السراج)، أن القارب استُهدف بعد خرقه المنطقة العسكرية المحظورة ليلة الأحد، وكان على متنه حوالي عشرين عنصراً إرهابيا تابعين لمليشيات السراج مختلفة الجنسيات".

وتابع المسماري أنه بعد دخول القارب منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير المتكررة، "تم استهدافه بواسطة وحدات الدفاع الساحلي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة، ليتبعها إطلاق عملية بحث وإنقاذ لمن كانوا على متن القارب ولم نصل إلى أي نتائج إيجابية حتى الآن.. حيث إن الأمواج رمت بحطام القارب قرب سواحل مدينة رأس الأنوف".

وذكّر المتحدث باسم قوات حفتر بأن "الجيش الوطني" حذر في وقت سابق "السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة".

ناصر حاتم

المصدر: RT